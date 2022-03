Ana Guiomar regressa ao estúdio dos Morangos com Açúcar

View this post on Instagram

Não é de todo a fotografia mais bonita. Não é uma selfie, nem uma paisagem incrível, mas é muita, muita coisa! Hoje passado 15 anos regressei a este sítio, arranco o primeiro dia de um novo projecto ao lado do estúdio onde tudo começou. Em Maio de 2004 foi aqui que recebi a minha primeira folha de serviço, o meu primeiro ensaio, estava a nascer a primeira série de Verão dos Morangos com Açúcar e o meu futuro. Não sabia. Querido e velhinho estúdio, mereces este post, mereces todas estas memórias boas. Vivi aqui tanta, tanta coisa (sempre com o ritmo de um coração adolescente), hoje quando cheguei as borboletas na barriga voltaram a levantar voo. Tantas conversas ao sol sentada nestes muros,tanta necessidade de afirmação, tanta lágrima, tanto sorriso, tanta aprendizagem, a adolescência toda aqui. ❤️ #15anosdepois #newproject #velhoestudio