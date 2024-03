Ana Guiomar viaja para o Brasil com Diogo Valsassina

Depois de umas férias em África com o irmão, Leonardo, Ana Guiomar está agora no Brasil com o companheiro, o ator Diogo Valsassina.

Esteve na África do Sul e em Moçambique, mas, desta vez, Ana elegeu o Morro de São Paulo, na Bahia, Brasil.

Ao contrário do que aconteceu em África, que viajou com o irmão, a atriz está agora com o companheiro, Diogo Valsassina.

Nas redes sociais, tem partilhado alguns registos. “Cortaram-me os pés na foto e ainda não estou muito morena… Foi um dia muito chato…”, escreveu na legenda de uma publicação.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Só falta uma musiquinha ao vivo”, “Parabéns, está muito elegante” e “Que beleza” são alguns dos exemplos.