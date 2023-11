Ana Hickmann revela detalhes sobre acusações de agressão: “Fiquei com medo”

Após ter avançado com um processo de divórcio litigioso, Ana Hickmann concedeu uma entrevista na qual contou detalhadamente a agressão da qual acusa o marido.

Ana Hickmann sentou-se no banco dos convidados e decidiu falar, pela primeira vez, acerca das agressões que terá sido vítima por parte do marido, Alexandre Correa, com quem está há mais de duas décadas.

No programa “Domingo Espetacular”, transmitido pela Record, a apresentadora contou detalhadamente o que aconteceu: “Agora dá para falar sem chorar. (…) Sempre tive uma conversa muito aberta com o meu filho, sempre conversamos sobre tudo, sobre a escola, sobre o dia a dia… Mas por conta de uma dessas conversas e por coisas que aconteceram antes, a discussão aconteceu”.

“Ele veio sim para me dar uma cabeçada. Eu peguei no telemóvel e disse-lhe: ‘se vieres em cima de mim, vou chamar a polícia’”, notou, desmentindo as primeiras declarações de Alexandre.

“Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui magoada e eu fiquei magoada durante muito tempo”, acrescentou, contando que Alexandre trilhou o seu braço numa porta e que as agressões só acabaram quando ligou para a polícia.

Durante a reportagem, a comunicadora contou, ainda, um episódio que a mãe viveu de violência doméstica, enquanto ela tinha 12 anos. Ana Hickmann avançou com um processo de divórcio litigioso na última quarta-feira, 22 de novembro, sob a Lei Maria da Penha, que tem como objetivo ajudar as mulheres que são vítimas de qualquer ato de violência doméstica ou familiar.