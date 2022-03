Ana Isabel Arroja mostra o antes e depois da rinoplastia

Ana Isabel Arroja foi submetida a uma cirurgia ao nariz, há cerca de uma semana, e mostrou o antes e o depois nas redes sociais.

A animadora da Rádio Comercial fez uma publicação no Instagram onde compara duas fotografias do nariz, uma tirada antes da rinoplastia e outra após. “Oito dias depois da minha rinoplastia este é o antes e depois possível. Com o nariz e a cara ainda muito inchados e ousadia, mas já com uma diferença bem grande. Pedi ao Dr. Filipe para não arrebitar demasiado, mas queria mais pequeno, não tão para baixo e direito. Voilá!”, escreveu a comunicadora de 42 anos.

Ana Isabel Arroja confessou ainda que não gostou logo do resultado “por causa do inchaço” mas agora gosta mas “ainda vai demorar a ir ao sítio”.

Numa publicação anterior, a comunicadora tinha revelado que esta era uma operação que já queria fazer há bastante tempo, tanto por motivos estéticos como de saúde.