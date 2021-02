Ana Marques celebra 11 anos das filhas com dedicatória

A apresentadora do “Passadeira Vermelha”, da SIC, assinalou publicamente o aniversário das filhas gémeas com uma publicação nas redes sociais.

Francisca e Laura completam esta quarta-feira 11 anos e, para celebrar a data especial, Ana Marques partilhou uma fotografia com as filhas no Instagram juntamente com uma dedicatória.

“E de repente demos 11 voltas ao sol juntas”, lê-se na legenda de uma fotografia em que Francisca e Laura surgem com Ana Marques, enquanto seguram balões cor-de-rosa e azul.

De recordar que Francisca e Laura nasceram do casamento entre Ana Marques e Joaquim Barata Correia.

