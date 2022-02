Ana Marques aproveita férias para passear em família

Ana Marques aproveitou os dias de férias para passear com a família por alguns cantos de Portugal. A apresentadora tem partilhado a aventura com os seguidores.

A também comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, fez as malas e tem estado a passear por Portugal o marido e as filhas gémeas. Depois de Vila Real, a comunicadora parou em Viana do Castelo.

Entre as praias fluviais a apanhar banhos de sol, a apresentadora do matutino “Alô Portugal!” quis visitar o Mosteiro de Santa Maria das Júnias, tal como mostrou no Instagram.

Na secção de comentários, rapidamente, diversos internautas deixaram elogios à escolha turística de Ana Marques. “Boa escolha”, “É um local místico” e “Lindo, Ana” servem a título de exemplo.

LEIA TAMBÉM:a