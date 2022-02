André Nunes reforça nova novela da TVI

O ator é um dos dos intérpretes de “Bem Me Quer”, a nova trama da estação de Queluz de Baixo e partilhou esta manhã a novidades com os seguidores.

Mais um projeto. André Nunes é o mais recente ator confirmado na nova novela da TVI, “Bem Me Quer”, que o diretor de Programas do canal, Nuno Santos, deu a conhecer esta semana numa publicação no Instagram, ao lado dos três protagonistas.

“E, assim, revelo a minha participação no novo projeto da @tvioficial e @pluraloficialpt… ‘Bem Me Quer’ -coordenação de Manuel Amaro da Costa e escrito pela Maria João Mira”, começou por escrever André Nunes nas redes sociais.

“Não posso revelar muito, mas pelo que já li posso afiançar que é uma bela e divertida história. Sempre bom voltar à velha casa e encontrar rostos familiares ainda que de máscara… são tempos difíceis mas penso que juntos será mais fácil, e espero sinceramente que este projeto vos faça esquecer tudo o resto”, desejou o intérprete.