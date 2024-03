Angela Costa e Miguel Coimbra já foram pais? Nova partilha levanta suspeitas

Angela Costa partilhou, na página de Instagram, uma imagem com fundo cor de rosa e a data de 26 de março, levando os fãs a acreditar que a filha já nasceu.

Foi em agosto de 2021 que Angela Costa e Miguel Coimbra foram pais pela primeira vez. O ano passado, o casal partilhou a novidade de que Martim ia ser promovido a irmão mais velho.

A mãe partilhou uma imagem de fundo cor de rosa, a remeter para o sexo do bebé, com a data de 26 de março.

Os fãs acreditam que o casal já deu as boas-vindas à filha e recorreram à última publicação no “feed” da atriz para felicitar a recém-mamã. “Parabéns!! Que a pequenina tenha chegado com muita saúde”, “Parabéns” e “Já nasceu” são alguns dos exemplos.