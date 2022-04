Angélico Vieira morreu há dez anos na sequência de um acidente

Angélico Vieira morreu há dez anos. O cantor perdeu a vida depois de ter ficado em estado grave na sequência de um acidente de viação, na A1, em Estarreja.

O ator e cantor, que ficou conhecido pelo público após fazer parte da série “Morangos com Açúcar” (TVI), esteve três dias internado no Hospital de Santo António, no Porto, após o acidente. O artista não resistiu e morreu.

Várias caras conhecidas já recordaram o ator nas redes sociais. “Dez anos sem ti. Fazes falta”, escreveu Cifrão, que teve a solidariedade da namorada, Noua, Paulo Vintém e Edmundo Vieira.

Já a ex-namorada Rita Pereira afirmou que encontrou força no filho, Lonô, neste dia “triste”. “É um dia em que a memória me leva para um sítio triste, mas ele faz com que o coração acalme e se encha deste amor”, confessou.

Na segunda temporada de “Morangos com Açúcar”, que se estreou em 2004, Angélico Vieira interpretou David, um jovem aluno que fazia parte da banda D’ZRT, composta ainda por Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira. Esta seria a rampa de lançamento do artista

Ao fim de três anos o quarteto decidiu colocar um ponto final para cada um dos seus elementos apostar nas respetivas carreiras musicais a solo. A 29 de setembro de 2008, Angélico lançou o seu primeiro álbum intitulado “Angélico”, que se tornou disco de ouro em Portugal.

Recorde-se que depois da sua morte, foi lançado o álbum póstumo “Eu Acredito”.