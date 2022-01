No ginásio, Ângelo Rodrigues exibe pela primeira vez perna afetada

Ângelo Rodrigues mostrou pela primeira vez a perna à qual foi sujeito a uma operação médica durante os dois meses que esteve internado no Hospital Garcia da Orta, em Almada.

Depois de ter estado na unidade de saúde devido a uma infeção na perna esquerda, por alegadamente ter injetado testosterona, o ator continua a sua fisioterapia tal como a agência GLAM tinha avançado em comunicado.

Desta vez, o intérprete partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia do momento em que está a treinar na clínica de fisioterapia de António Gaspar. Na imagem, pode ver-se a cicatriz do seu lado esquerdo.

“Perna fletida, cabeça erguida (repeat)”, escreveu o profissional da SIC na legenda.

Rapidamente, na secção de comentários surgiram diversas mensagens de apoio a Ângelo Rodrigues de caras conhecidas como a ex-namorada, Iva Domingues, a atrizes Andreia Dinis, Ana Guiomar, Luciana Abreu e Sara Norte e o locutor Rodrigo Gomes.

Recorde-se que, durante o período que esteve em tratamento, o ator teve de ser introduzido numa câmara hiperbárica para acelerar o processo de cicatrização da perna esquerda.

Segundo a informação divulgada pela agência que representa o intérprete depois de terminada a fisioterapia o objetivo passa por voltar ao trabalho ainda este ano. Sabe-se que Ângelo Rodrigues vai fazer parte do telefilme de Natal da série “Golpe de Sorte” (SIC).

