Anitta apresenta perfume para zona íntima

“Puzzy by Anitta” é o nome do novo perfume de Anitta que está a dar que falar na imprensa e nas redes sociais.

Em parceria com a farmacêutica brasileira Cimed, a cantora, de 29 anos, lançou um perfume que se destina às zonas íntimas. Mas as surpresas não ficam por aí e o logótipo do perfume é a uma tatuagem polémica da “funkeira”.

“Eu envolvo-me em todos os processos dos empreendimentos em que entro. Acho essencial. Com o ‘Puzzy’ não foi diferente. Por exemplo, o logótipo do produto é uma tatuagem minha. O nome dos produtos e as fragrâncias são baseados em músicas minhas”, referiu.

“Inclusive, a tão falada tatuagem que mexeu com o país? Está gravada dentro da caixa do ‘Puzzy’. Quem comprar vai vê-la”, confessou Anitta ao “Brazil Journal”.

A data de lançamento do produto está prevista para o fim do mês e o preço pode ir até cerca de 19 euros.