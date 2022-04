Anna Westerlund lembra Pedro Lima no Dia do Pai: “Tu és mágico”

Anna Westerlund lembrou, esta sexta-feira, 19 de março, Pedro Lima no dia em que se celebra o Dia do Pai. “Tu és mágico”, afirmou.

A ceramista recorreu ao perfil de Instagram para deixar uma mensagem emotiva a Pedro Lima, que morreu aos 49 anos, a 20 de junho do ano passado, na praia do Abano, no Guincho.

“Tu és mágico e nós acreditamos em magia. O melhor pai do Mundo!” escreveu Anna Westerlund.

A companheira do ator já tinha admitido no Dia dos Namorados, que se assinala a 14 de fevereiro, que um dia conseguirá ser feliz. “Escolher alimentar os meus dias com a presença do amor e não com a ausência da presença. Às vezes consigo. Um dia (aos poucos) vou voltar a ser feliz”, escreveu.

Lembre-se que Pedro Lima foi pai de João, Emma, Mia, Max e Clara.