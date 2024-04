Anne Hathaway recorda casting em que beijou dez atores

Em vésperas de estrear novo filme, “The Idea of You”, a atriz Anne Hathaway recorda episódio difícil do início da sua carreira.

Poucos dias antes da estreia do filme “The Idea of You”, que chega à Prime Video a 2 de maio, a atriz e agora também produtora Anne Hathaway fala do arranque da sua carreira como atriz, há 25 anos, e de provas que lhe foram pedidas e que a deixaram desconfortável.

“Nos anos 2000, e isso aconteceu-me, era considerado normal pedir a uma atriz que beijasse outros atores como parte integrante de um teste de compatibilidade, que é, na verdade, a pior maneira de fazer isso”, revelou a atriz à “V Magazine”.

“Disseram-me: ‘Há dez atores que vêm aí hoje. Não está feliz por os poder beijar a todos?’ E eu pensei, ‘Há algo de errado comigo?’, porque eu não estava feliz. Parecia nojento”.

Anne Hathaway revela agora que acabou por aceitar porque, para lá de já ter o papel adjudicado, “era nova e já muito consciente do quão fácil seria perder tudo quando se era rotulada de ‘difícil’. Por isso, fingi estar feliz e aceitei”. A atriz, que assinala as bodas de prata de uma carreira feita na ficção, não olha agora para este episódio como um exercício de poder por parte de quem o tinha na indústria, mas antes decisões que à data eram olhadas como normais.

Anne Hathaway, de 41 anos, irá agora estrear-se na pele de uma mãe solteira de 40 anos que apaixona pelo vocalista de 24 anos de uma mundialmente célebre “boysband” (papel interpretado por Nicholas Galitzine). O filme “The Idea of You” é adaptado do livro de Robinne Lee, de 2017 e pode ver o trailer abaixo.