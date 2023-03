António Raminhos apresenta aquele que devia ser o “Raminhos mais conhecido”

António Raminhos apresentou o irmão mais velho. Elogiou-lhe as virtudes e garante que devia ser o “Raminhos mais conhecido”.

António Raminhos apresentou o irmão, Raminhos, uns anos mais velho mas, pelas palavras do humorista, com a mesma vontade de brincar.

“Duas gerações de Raminhos. O mais velho faz hoje 61 anos. É meu irmão e com ele só tenho boas recordações, mesmo as que envolvem dar-me com um cabo de vassoura nas costas”, disse nas redes sociais.

“Lembro-me das vezes que me levava para sua casa, quando a minha cunhada estava fora em trabalho, e ficávamos até de madrugada a jogar Amiga. Uma vez, numa caderneta, saiu-me uma metralhadora bisnaga levei para casa e ficámos a disparar um contra o outro no corredor, a deixar tudo encharcado até a minha mãe se passar. Eu tinha uns 12… ele 31!”

“No carnaval comprava bombinhas da China, mau cheiro ou estalinhos para armar o caos. É o maior palhaço que conheço, de uma graça genuína, simples e rápida. Bom homem, pai e amigo. Ainda hoje, cada vez que o vejo sinto-me protegido. Não conheço quem lhe tenha algo a apontar… tirando a polícia talvez”.

“Ele é que devia ser o Raminhos mais conhecido!”, garantiu o humorista.