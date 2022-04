António Raminhos do lado de quem se sente sozinho

View this post on Instagram

Para quem possa interessar e entender: não estás sozinho. Quando tens medo… não estás sozinho. Quando tens dúvidas não estás sozinho. Quando choras não estás sozinho. Quando queres estar sozinho… não estás sozinho. Por trás de cada um de nós, há uma história. Há quem já tenha vivido por nós, há quem já tenha sofrido por nós, há quem teve dúvidas por nós, quem já preparou um caminho para nós. Pais, avós, bisavós, quem não conhecemos noutro tempo noutra história. O mesmo caminho que agora faço para que quem venha a seguir não se sinta sozinho. E assim caminhamos juntos. Ancestralidade.