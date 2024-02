Após discurso sobre André Ventura, Diogo Faro elogia Cláudio Ramos

No dia em que André Ventura foi entrevistado no “Dois às 10”, Cláudio Ramos estava de folga, mas, posteriormente, o apresentador tornou pública a sua opinião acerca do candidato.

Depois de ter explicado, em direto no “Dois às 10”, que “já tinha a folga pedida” para o dia em que André Ventura foi ao programa, Cláudio Ramos confessou que “não era um sonho” entrevistar o líder parlamentar do CHEGA.

Durante a emissão, o apresentador disse, ainda, que espera que o partido de extrema-direita não vença as eleições do dia 10 de março: “Deus queira que não vença, porque se vencer é muito perigoso para nós”.

A atitude foi elogiada pelo humorista Diogo Faro: “Cláudio Ramos, o antifascista que não sabíamos que precisávamos”, escreveu nas redes sociais.

“Acho mesmo que é necessário dizer sem medo o que se passa. Cada um será livre de decidir o que achar melhor, a democracia é isso, mas é também liberdade. Direitos respeitados. Evolução de pensamento. Vontade própria. E não podemos correr o risco de meter, entre outras coisas, isto em causa”, respondeu o anfitrião do “Big Brother – Desafio Final.