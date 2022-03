Após ter revelado luta contra o cancro, Isaura grata pelo apoio recebido

Depois de te revelado que está a lutar contra um cancro, a cantora Isaura agradeceu publicamente as mensagens de apoio e carinho que recebeu dos seguidores.

A vencedora do Festival RTP da Canção em 2018, com Cláudia Pascoal e o tema “O Jardim”, mostrou-se preparada para enfrentar o tumor maligno na mama que lhe foi diagnosticado.

Este momento da sua vida foi revelado pela própria no perfil de Facebook. Agora, voltou a recorrer à referida rede social para agradecer publicamente pela onda de carinho e solidariedade que presenciou.

“Tinha decido que só ia fazer posts a falar desta história do cancro na mama (doravante mencionado como Manel – peço desculpa a todos os Maneis mas foi mesmo o nome que lhe dei desde o início) quando tivesse alguma coisa mesmo importante para dizer porque não vou deixar que isto seja mais do que um pormenor bem pequenino do meu dia e das minhas conversas”, explicou.

No entanto, Isaura não resistiu. “Mas realmente não podia deixar de agradecer as centenas de mensagens e comentários que recebi; ainda estou a ler e tenho suficientes para me aquecer o coração durante muito tempo. A amizade é mesmo das coisas mais bonitas que existe no mundo. Obrigada a todos”, rematou.