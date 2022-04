Ator André Nunes regressa aos palcos com “Abaixo da Cintura”

André Nunes volta a pisar os palcos esta semana, ao lado de João Saboga e Victor Santos, na peça “Abaixo da Cintura”, de Richard Dexer.

Esta é a história de três homens que trabalham como controladores para uma misteriosa multinacional, num país distante e desconhecido. Vão estar longe das famílias e isolados dos restantes trabalhadores do complexo industrial e vão lutar entre si com golpes baixos.

A peça estará em cena de quarta a sábado (20.30 H) e domingo (16.00) entre 23 de junho e 4 de julho e às 15.00 e 20.30 entre 24 de junho e 1 de julho.

O texto de Richard Dexer marca o regresso de André Nunes ao teatro, depois de terminar as gravações da novela “Bem me Quer” para a TVI.

“Durante um dos anos mais estranhos da nossa existência, em que fomos aconselhados a manter distância dos que mais gostamos. Quis o destino em jeito de milagre, que este elenco e equipa se juntassem…”, resumiu o ator nas redes sociais.

“Um dos mais felizes elencos que me lembro de encontrar. A eles e a todos os que tornaram isto possível, incluindo claro quem nos acompanhou, um sincero agradecimento por esta viagem que se encontra no inevitavelmente trágico final… agora ninguém nos livra das borboletas no estômago e do coração apertadinho. Sempre comparei a vida de ator à antiga série ‘Os Imortais’, que por não terem fim (a não ser que lhes cortassem a cabeça) viam sempre os outros a partir da sua vida e por isso não se queriam envolver, mas acabavam sempre por fazê-lo”, concluiu André Nunes.