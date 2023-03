Ator Daniel Radcliffe, o “Harry Potter”, vai ser pai

O ator inglês Daniel Radcliffe, conhecido por protagonizar os filmes da personagem “Harry Potter”, vai ser pai pela primeira vez.

Erin Darke, a namorada do ator Daniel Radcliffe – o “Harry Potter”, no cinema, personagem baseada nos livros da escritora J.K. Rolling -, está grávida e o intérprete prepara-se para ser pai pela primeira vez.

A atriz ficou conhecida por integrar o elenco da série de época “Good Girl Revolt”, em 2015.

“Tenho uma vida muito boa. Estou com a minha namorada há uma década, praticamente”, lembrou o intérprete inglês em declarações à revista “People”.

“Nós gostamos de trabalhar juntos, mas não é algo que queremos fazer o tempo todo”, acrescentou o ator, depois de ter participado com a companheira no filme “Don’t Think Twice”, de 2016.

Numa entrevista à revista “Newsweek”, em 2022, Daniel Radcliffe afirmou que, quando fosse pai, gostava que os seus filhos estivessem perto das filmagens.