Ator Pedro Carvalho abre boutique hotel: “Sempre gostei de decoração”

Pedro Carvalho revelou ter aberto o boutique hotel Embaixador Apartments & Suites, em Belém. O ator confessou ter gostado sempre de decoração.

O intérprete, de 37 anos, aventurou-se longe do pequeno ecrã e das gravações dos projetos de ficção para abrir um boutique hotel, em junho, tal como contou em entrevista ao site New in Town (NiT).

“Além de ser ator, tenho um mestrado em arquitetura. Sempre gostei muito de decoração e design”, disse ao site, referindo que quando os amigos precisam dá conselhos sobre o assunto.

Este é o primeiro negócio deste género em que Pedro Carvalho se envolve e o ator escolheu a zona de Belém por ter sido o local onde passou uma fase muito boa da sua vida, tal como confessou.

A decoração do hotel foi feita pelo ator. “Decidi quais eram as pedras que depois foram polidas. Participei em todo o processo de criação”, referiu à NiT.

Recentemente, o artista esteve à conversa com o intérprete brasileiro Ary Fontoura em Lisboa. “O querido Ary está na cidade e a ensinar-me a ser um ‘instagramer’ de sucesso”, escreveu, em jeito de brincadeira.