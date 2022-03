Atriz Ana Guiomar fez anos: a festa e a mensagem de amor do namorado

Ana Guiomar festejou 33 anos e foi surpreendida com um jantar e, ainda, com as palavras do namorado, Diogo Valsassina.

Regressada, há poucos dias, de Paris, onde esteve a gravar a segunda temporada da novela da TVI “Festa é Festa”, na qual é a “Aida”, Ana Guiomar regressou a Lisboa para festejar o 33.º aniversário.

Nas redes sociais, a atriz mostrou algumas imagens da noite porque, garantiu em jeito de brincadeira, não podia exibir mais.

“Sim, estas duas imagens são as possíveis da noite de ontem. Há mais, mas não são dignas”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Que noite maravilhosa, que jantar de aniversário feliz. Organizado, combinado e planeado não teria sido tão bom e especial. Há coisas que não acontecem por acaso, e este grupo não pode ter sido por acaso. Obrigada por cada segundo. Ps- eu sei, estou super emocional”, referiu.

Antes, Ana Guiomar recebeu as felicitações de Diogo Valsassina, o namorado de sempre. “Parabéns, fofa. Vou estar sempre aqui para te dar todo colo que precisas. E para levar na cabeça quando não o fizer bem. Ti amo”.