Atriz Helena Costa diverte-se na Sierra Nevada

Helena Costa esteve na Sierra Nevada e a atriz mostrou as melhores paisagens que observou a partir da sua janela.

Apesar da neve ter caído, nos últimos dias, no Centro e Norte de Portugal, em particular na Serra da Estrela e em Vila Real, muitos famosos optaram por outros destinos gelados, como a Sierra Nevada.

Foi o caso da atriz Helena Costa, que aproveitou uns dias para se divertir.

“A vista da minha janela neste momento comparando com ontem. Hoje a tempestade, ontem o sol, amanhã sol outra vez! And that’s the way it is!”, disse a artista nas redes sociais.

“Estou a adorar o meu sábado coladinha a esta vista a trabalhar! Assim como o meu carro coladinho ao chão com a neve até aos joelhos. Hoje já não há padel em Granada por causa da neve mas há ginásio em casa com @oteuginasioemcasa_oficial já conhecem? Bom sábado”, concluiu Helena Costa.