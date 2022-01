Atriz Iolanda Laranjeiro e a maternidade: “Não tem sido nada fácil”

A intérprete, que foi mãe recentemente, reconhece que ter uma bebé não é fácil. Mas há “um amor que cresce a cada segundo”.

Iolanda Laranjeiro, atriz e diretora de atores, falou sobre a ainda curta experiência da maternidade. A companheira do ator da novela “Terra Brava” (SIC) Marcantonio Del Carlo admitiu que as primeiras semanas com Simone têm sido desafiantes.

“Fácil? Não, não tem sido. Nada fácil. Uma vida absolutamente nova. Sem quase nada da que tinha antes e com um milhão de coisas que eu desconhecia”, começa por afirmar.

“A privação do sono quase que enlouquece, os desafios constantes para o qual não sabemos se estamos prontas e saltamos ainda assim, o COVID19 e tudo o que ele trouxe, as hormonas, o corpo, as privações alimentares e de hábitos para que o meu leite seja o melhor do mundo para ela, saber que ‘A Mãe’ é uma data de coisas que eu aprendo a cada segundo e sempre a sentir que já devia saber. Tudo isso e mais tudo o resto. Tudo o que era dantes e agora não é”, acrescenta.

“Felizmente a Natureza é perfeita e a Vida um Milagre. Pelo meio da exaustão e da privação, há um Amor que cresce segundo a segundo, uma Pessoa que tenho a sorte de ser minha filha, que olha para mim todos os dias com mais intimidade e com mais coisas para me dizer e fazer sentir”, congratula-se Iolanda Laranjeiro.

“Somos uma Equipa. Para sempre. A cada dia que passa, tenho mais consciência do quanto tenho sorte em a Simone ter escolhido ser minha filha”, remata.