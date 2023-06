Atriz Sofia Arruda faz tratamento aos joelhos: “Não gostava do que via”

A atriz Sofia Arruda submeteu-se a um tratamento aos joelhos e justificou a decisão aos seguidores nas redes sociais.

Sofia Arruda, atriz, decidiu fazer um tratamento aos joelhos e justificou aos fãs: “Desde que me lembro que tenho ‘joelhos feios’”, começou por contar no perfil de Instagram,

“Nada que me impedisse de fazer qualquer atividade física, mas que muitas vezes me impedia de usar calções ou saias mais curtas porque não gostava do que via. Usava sempre meias ou cremes com brilho ou cor para ‘disfarçar’ a pele engelhada, a gordura no interior dos joelhos e até a celulite que sempre teimou em não sair”, acrescentou.

Sofia Arruda optou por “um tratamento que pode ser usado em várias partes do corpo” e promete mostrar os resultados aos seguidores em breve.

Recorde-se que, antes deste tratamento, Sofia Arruda passou alguns dias de férias em São Tomé e Príncipe.