Aurea sobre os pais: “Tenho muitas saudades deles”

Sem qualquer pudor, Aurea foi às lágrimas a falar sobre as saudades que sente dos seus pais quando está na estrada em digressão a dar concertos.

A cantora esteve, este sábado, no programa “Conta-me Como És”, da TVI, para conversar com a apresentadora Fátima Lopes. Quando o assunto foram os progenitores, que vivem no Algarve, a intérprete revelou não estar muito presente devido à música.

“Tenho muitas saudades deles. Mesmo. Tenho muitas saudades dos meus pais. É a parte mais complicada do trabalho. Não existe outro colo tão bom. São as minhas estrelas”, afirmou.

Para Aurea é impensável a ideia de que um dia os seus pais não vão estar cá.

“O amor que lhes tenho e sempre tive nunca para de aumentar. Não quero pensar no dia em que posso deixar de tê-los na minha vida. Sabemos que é inevitável, acontece com todos nós. Mas não imagino sequer que os meus pais possam desaparecer”, adiantou.

Além da vida profissional como cantora, Aurea pode ser vista também no pequeno ecrã como jurada no concurso “The Voice Portugal”, da RTP1, apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

