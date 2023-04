Bárbara Bandeira assume paixão por Richie Campbell: “Melhor do mundo”

Dados como namorados há um ano, Bárbara Bandeira terá feito a primeira declaração de amor pública ao cantor Richie Campbell.

Há um ano que existem rumores de que os músicos Bárbara Bandeira e Richie Campbell serão namorados. Nenhum dos dois artistas confirmou a relação até agora mas, neste sábado, a jovem terá dado o primeiro passo para o assumir do compromisso.

“Melhor do mundo”, escreveu a cantora, com um “emoji” de um coração, no seu perfil de Instagram, sobre o recente concerto de Richie Campbell, que encheu a Altice Arena, em Lisboa.

E, por falar em espetáculos, recorde-se que Bárbara Bandeira vai abrir os quatro concertos da banda Coldplay no Estádio Municipal de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio.

“Ainda não estou em mim. Isto vai mesmo acontecer”, reagiu a cantora nas redes sociais.

“Nós, todos, vamos abrir os quatro estádios dos Coldplay”, anunciou a artista ao resto da banda que a acompanha. Seguiram-se momentos emocionados e um abraço de grupo no vídeo que a artista tornou público.

Recorde-se que nas últimas semanas a banda de Chris Martin esgotou vários concertos no Brasil, com o líder dos Coldplay a aproveitar para conhecer várias cidades, como o Rio de Janeiro, onde foi à praia e ainda tocou pagode.

Há uma semana, Bárbara Bandeira voltou a ser notícia depois de ter aparecido em biquíni num cruzeiro no rio Douro.

O calor que se fez sentir no Porto levou a cantora a posar de biquíni e os fãs elogiaram a jovem artista com palavras como “Deusa”, “linda” e frases como “o rio Douro ficou ainda mais bonito” ou “os ares do Porto fazem-te bem”.