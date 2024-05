Bárbara Bandeira solidária com as inundações no sul do Brasil

Bárbara Bandeira lançaria esta sexta-feira, 10 de maio, o tema “Fumaça”, com o cantor brasileiro Veigh, mas adiou a data, devido à tragédia no sul do Brasil.

O novo tema de Bárbara Bandeira, desenvolvido em colaboração com o cantor brasileiro Veigh, seria lançado esta sexta-feira, 10 de abril.

Devido às fortes tempestades que afetaram o estado de Rio Grande do Sul, no Brasil, que já somam mais de uma centena de mortes e quase 400 pessoas feridas, a cantora decidiu adiar a data.

“Por respeito e solidariedade para com os últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul, tomámos a decisão de adiar o lançamento do single ‘Fumaça’ para o próximo 17 de maio. Os nossos pensamentos e orações estão com todas as famílias, bombeiros e organizações envolvidas”, escreveu, na página de Instagram.