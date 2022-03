Bárbara Bandeira faz novo tributo à amiga e cantora Sara Carreira

Bárbara Bandeira fez um novo tributo à amiga e cantora Sara Carreira, que morreu num acidente de viação na A1, na zona de Santarém, a 5 de dezembro do ano passado.

A filha do cantor Rui Bandeira publicou, esta sexta-feira, 5 de fevereiro, uma fotografia, no perfil de Instagram, em que aparece ao lado da melhor amiga. Na imagem, as duas surgem a sorrir.

Entre as diversas mensagens de apoio que apareceram na secção de comentários por parte dos admiradores, destaque para as palavras do modelo Luís Borges, do youtuber Luís Mariz e da rádio Mega Hits.

Lembre-se que Bárbara Bandeira já tinha feito uma tatuagem em homenagem a Sara Carreira. A filha do cantor Rui Bandeira decidiu marcar na pele a palavra “sempre”, em francês.