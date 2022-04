Bárbara Norton de Matos arranca suspiros de biquíni nas praias do Rio de Janeiro

Bárbara Norton de Matos deixou, este sábado, os milhares de seguidores rendidos depois de partilhar uma imagem numa praia do Brasil.

Terminadas as gravações da novela “Amor, Amor”, exibida pela SIC, a atriz fez as malas e rumou ao Brasil para uns dias de descanso.

Já nas praias do Rio de Janeiro, Bárbara Norton de Matos exibiu a boa forma, muito elogiada pelos seguidores do Instagram. “Deusa”, “linda”, “que mulherão” ou “tão bronzeada” servem a título de exemplo.

Até o colega de elenco Renato Godinho se “meteu” com a atriz. “Eu também Rio…”

Estas férias de Bárbara Norton de Matos estão a ser bem mais tranquilas desde que a atriz saiu de Portugal pela última vez e foi assaltada na Costa Rica.

A intérprete, de 42 anos, partilhou vários momentos da sua viagem com os seguidores. No entanto, nem tudo correu da melhor forma.

“Nem tudo são ótimas notícias… mas podia ter sido pior. Eu e a Susana fomos assaltadas em São José na entrada do hotel. Numa distração de segundos, lá se foi uma mochila!” contou, há algumas semanas, no InstaStories, ferramenta do Instagram.