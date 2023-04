Bárbara Norton de Matos começa dia com yoga

A atriz Bárbara Norton de Matos começou este sábado de Páscoa com a prática de yoga na praia do Tamariz, no Estoril.

O sábado de Páscoa, que é de descanso e de praia para muitos portugueses, serviu para Bárbara Norton de Matos exercitar o corpo e a alma, através de uma aula de yoga na praia do Tamariz, no Estoril.

Acompanhada pela professora, a atriz realizou uma série de exercícios à beira-mar e ainda se divertiu, como confessou no seu perfil de Instagram.

“Somos quarentonas loucas e felizes? Somos e ainda bem, tenho uma professora de yoga que acaba as aulas assim … é a minha cara @ritamendescounseling! Saí desta aula com um power que nem vos digo nada”, referiu Bárbara Norton de Matos.

Recorde-se que a intérprete acaba de celebrar mais um aniversário da filha Luz, que completou 17 anos. Foi com um “emoji” em forma de coração que a atriz assinalou a data publicamente.