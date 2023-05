Bárbara Parada concretiza “desejo antigo” e aumenta o peito

A ex-concorrente do “Big Brother” Bárbara Parada realizou uma mamoplastia de aumento e partilhou algumas fotografias do pós-operatório.

Bárbara Parada, ex-concorrente do “Big Brother”, “reality show” transmitido pela TVI, submeteu-se a uma cirurgia estética para aumento mamário.

A jovem partilhou algumas fotografias do pós-operatório no Instagram. “Tranquilidade de quem acabou de realizar um desejo antigo. Realizei uma mamoplastia de aumento. A operação correu maravilhosamente bem”, começou por escrever na legenda da publicação.

“Estou a ser tratada como uma princesa no Hospital Ordem de São Francisco onde são todos super simpáticos e atenciosos (para não falar do quarto privativo incrível do hospital com vista para o rio, sinto que vim passar umas mini férias) Estou tão feliz. (Fotos que representam eu antes e depois da operação)”, completou.

“Estou ótima, é tudo uma questão de mindset. Agora é recuperar para deixar de ser Bárbara literalmente Parada e voltar a estar em movimento. Obrigada a vocês todos pelo carinho, estamos e vamos continuar sempre juntos! Muito love”, rematou.