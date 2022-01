“Big Brother Famosos”: Jaciara pede psicólogo após comentários de Jardel

Jaciara revelou que pediu à produção do “Big Brother Famosos”, da TVI, para lhe arranjar um psicólogo dentro da casa mais vigiada do país.

Quando estava à conversa com os colegas do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, a ex-mulher de Deco admitiu que ficou tão afetada com os comentários de Jardel que teve de pedir um psicólogo.

“Estou a pedir um psicólogo. Compreendo e sei que o Jardel se arrependeu. […] Não esperava. É uma coisa que me está a doer muito e estou preocupada com o que está a passar lá para fora”, afirmou.

A concorrente do formato está preocupada com o impacto que as palavras do ex-futebolista podem ter tido na sua família. “Não estou só num jogo. Tenho uma vida real”, garantiu.

Durante a semana passada, o ex-atleta do Porto e Sporting teceu vários comentários sobre Jaciara estar interessada em Nuno Homem de Sá, Kasha e Jay dentro do “Big Brother Famosos”.

Na altura, a ex-companheira de Deco ficou em lágrimas por não querer perder a guarda dos filhos. “Não posso perder a guarda dos meus filhos”, disse a brasileira, sem aguentar a emoção.