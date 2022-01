“Big Brother Famosos”: Jaciara chora e teme perder a guarda dos filhos

Jaciara Dias chorou e mostrou-se preocupada com a imagem que está a transmitir aos portugueses com a sua participação no “Big Brother Famosos”, na TVI.

A ex-mulher do ex-futebolista Deco desfez-se em lágrimas depois de um confronto com Jardel e Jay Oliver.

Em causa está a nomeação que Jardel fez a Jaciara. O antigo jogador de futebol justificou a sua atitude com o facto de não se identificar com o jogo da empresária e criticou ainda o seu comportamento ao brincar com uma possível paixão por Kasha e Jay.

Após as palavras de Jardel, Jaciara ficou abalada, pois considerou que o colega de casa a chamou de “mulher fácil”, pois beijou Kasha e Jay na mesma semana.

“Não posso perder a guarda dos meus filhos”, disse em lágrimas e expressando uma grande preocupação com o peso das palavras de Jardel fora da casa.

Recorde-se que Jaciara é mãe de dois adolescentes fruto do casamento que manteve com Deco.