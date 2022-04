“BB2020”: Daniel Monteiro declara-se a Iury, mas concorrente coloca travão

Iury colocou um travão no romance com Daniel Monteiro dentro da casa do “Big Brother”. Apesar das juras de amor do concorrente de Valongo, a participante de Oliveira do Bairro quer levar as coisas com mais calma.

Os dois estavam a próximos na última festa promovida pelo “BB2020” quando Daniel Monteiro deu um beijo na cara de Iury e esta afirmou que este já estava a abusar que tinha de haver limites.

O bombeiro deu um abraço sentido à colega de casa e afirmou: “Adoro-te! Sabes que um ‘adoro-te’ é melhor do que um ‘amo-te’. […] Iury, és tudo aquilo que eu procurei na minha vida. Juro-te!”

Rapidamente, a concorrente respondeu: “Mas só me conheces há uma, duas ou três semanas”. De seguida, Daniel Monteiro explicou que “estas três semanas parecem anos e que nunca encontrou “ninguém assim”.

Iury acredita que o candidato é uma pessoa “espetacular e excelente”. Contudo, à conversa na festa com o participante, adiantou que o problema é que os dois se conhecem “há pouco tempo”.

Quando a festa no exterior da casa do “BB2020” terminou, os dois estavam na cozinha já de pijama e o concorrente continuou com as declarações de amor. “Amo-te, Iury!” garantiu.

No confessionário, Iury admitiu que estas palavras fizeram-na desconfortável. “Estava a começar a sentir-me desconfortável. Eu só acho que estamos aqui há pouquinho tempo”, explicou.

