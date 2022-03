“BB2020”: Teresa em lágrimas após conversa com Hélder

Teresa não gostou de ter recebido diversos elogios por parte de Hélder. A concorrente do “Big Brother 2020” (TVI) não se sentiu confortável e justificou que se o marido assistisse poderia não gostar.

A concorrente foi o mais recente “alvo” do participante de Santa Maria da Feira, que parece não parar com os comentários às mulheres. Desta vez, os dois confrontaram-se na cozinha da casa.

“Toda a gente gosta de receber piropos, mas eu tenho marido. Estou a ficar desconfortável”, afirmou a mãe de Thierry, antigo concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos”.

No confessionário, Teresa desabou em lágrimas: “Não me estava a sentir confortável com isso e outras coisas mais e acabou-se. […] Tem a ver com coisas minhas. Estavam aqui a falar de determinadas coisas que mexem comigo. Começo a pensar e arrependo-me de ter falado de algo que não têm a ver com aqui, mas que andei a remexer”.

