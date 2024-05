Beatriz Barosa assinala aniversário de Manuel Marques com mensagem especial

Manuel Marques celebra esta quinta-feira, 9 de maio, mais uma volta ao sol. Nas redes sociais, a companheira, Beatriz Barosa, declarou-se à cara-metade.

O ator celebra 49 anos: Beatriz Barosa compilou algumas fotografias e um vídeo e declarou-se ao companheiro.

“O que escrever sobre o aniversariante do dia? Só quero agradecer! Obrigada pela tua generosidade absoluta, pela sensibilidade com que brindas toda a gente, por esse sentido de humor desconcertante… E por me deixares acompanhar a tua linda vida, cheia de orgulho e felicidade! Parabéns pela milésima vez”, escreveu.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas felicitaram Manuel Marques. “Parabéns ao Manel, parabéns aos dois! Divirtam-se muito!”, referiu Sílvia Rizzo, “Parabéns querido Manuel Marques, um dia muito muito feliz ao lado dessa boneca que eu adoro!”, comentou Rosa Bela.