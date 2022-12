Bibá Pitta assinala aniversário da filha Madalena

Bibá Pitta está em clima de festa, pois a sua filha Madalena completou mais um ano de vida esta segunda-feira, 19 de dezembro.

Através das redes sociais, a “socialite” destacou a data com a partilha de uma imagem ao lado da filha e um texto em que elogia Madalena.

“Pessoal, atenção! 25 anos, a nossa miúda faz 25 anos! A que me fez deixar de ter pressa e que me ensinou a esperar pelas coisas, a ser mais tolerante, a não acalentar expectativas, a não impor metas de espécie nenhuma! O ser mais humano mais genuíno e bondoso que alguma vez conheci, a personificação do amor sem limites”, começou por escrever.

“Tu, minha filha querida. Como te costumo dizer: Foste feita com tanto tanto amor que o teu cromossoma triplicou e ainda te digo mais….Nasceste princesa eu serei sempre a tua aia, estarei sempre ao teu dispor, sempre…”, continuou.

“Amo-te muito minha miúda especial! Agora vamos ao que interessa… Vamos festejar. Parabéns a você nesta data querida”, rematou.

Recorde-se que Bibá Pitta é ainda mãe de Maria, Tomás, Salvador e Dinis.