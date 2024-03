Bibá Pitta partilha imagem das filhas: “Duas mulheres de quem eu me orgulho”

Esta quarta-feira, 20 de março, Bibá Pitta começou o dia com uma partilha carinhosa das filhas, Maria e Madalena, nas redes sociais.

A relações públicas foi ao “baú” e partilhou uma imagem das duas filhas quando eram crianças.

“Filhas queridas! As minhas miúdas, a minha continuação, agora duas mulheres de quem eu me orgulho e agradeço todos os dias me terem escolhido para ser vossa mãe. Beijinhos, dia feliz”, escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que, além de Maria, de 30 anos, e Madalena, de 26, Bibá Pitta e o marido, Fernando Gouveia, são pais de três rapazes: Tomás, de 29, Salvador, de 24, e Dinis, de 16.