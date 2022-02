Blaya assume bissexualidade e revela nova relação

Depois de ter anunciado a separação com Pedro Russo há um ano, Blaya assumiu que é bissexual e revelou que está numa relação.

A artista esteve no InstaDirect de Tiago Paiva, “A Meias”, e afirmou que já esteve com mulheres mas, atualmente, tem um novo namorado.

“O meu namorado vem semana sim, semana não. Então, na semana que ele vem, é aproveitar. Por norma, nesta quarentena, fazemos na casa de banho. Não acordamos [a Aura]”, explicou Blaya.

“Eu tenho 32 e ele 24. Gosto de ‘bebés’. No dia-a-dia sou mais dominadora e, quando estou com ele, costumo ser mais submissa”, acrescentou.

A cantora tem uma filha, Aura, de dois anos, da relação terminada com Pedro Russo. De recordar que os rumores do fim da relação começaram após o ex-companheiro da artista escrever um longo texto no Instagram, em que afirmava estar a passar por uma “fase mais complicada”.

