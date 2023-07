Bom de bola: José Condessa ganha torneio de futsal e prémio de melhor marcador

José Condessa e a sua equipa foram os vencedores de um torneio de futsal. O ator recebeu ainda o prémio de melhor marcador.

Além de ator, também é atleta. José Condessa criou euforia na série da Netflix “Rabo de Peixe” e depois das férias e antes de iniciar as gravações de “Cacau”, a nova novela da TVI, o ator mostrou-se bom de bola.

Zé Condessa participou no Torneio Futsal Crato 2023. Não só participou como a sua equipa venceu o torneio e o ator recebeu o prémio de melhor marcador. Esta conquista foi partilhada através das redes sociais de José Condessa.

“Terminou ontem, e da melhor maneira, o Torneio Futsal Crato’23. Quatro dias intensos, com muito futsal, convívio e esforço. O mais importante de tudo isto foi, e é, a partilha de momentos que mais tarde vamos querer lembrar”, começou por escrever.

“Obrigado a toda a organização, a todas as outras equipas e a quem saiu de casa e acompanhou este torneio, tornaram tudo mais especial ainda. À minha equipa um abraço forte com amizade e agradecimento por me deixarem viver momentos felizes como este. Que bom partilhar o campo (e não só) com malta que admiro o talento, mas ainda mais o coração. Só assim faz sentido”, continuou.

O ator partilhou ainda as colocações da sua equipa no torneio e os prémios recebidos. “1.º lugar no torneio; Melhor marcador; Melhor jogador; Melhor guarda-redes”.