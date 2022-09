Bruna Gomes aposta em novo visual e Bernardo Sousa fica rendido

Bruna Gomes abandonou o cabelo castanho e optou por um visual com nuances loiras. O namorado da influenciadora digital, Bernardo Sousa, ficou rendido.

A vencedora do “Big Brother – Desafio Final” (TVI) regressou ao Brasil devido a compromissos profissionais. Enquanto está em território brasileiro, a “influencer” decidiu mudar de “look”.

“A nova Bru. Quem é que gostou?” questionou, na legenda de um vídeo no qual aparece Bruna Gomes no cabeleireiro com a nova cor de cabelo.

Várias caras conhecidas como Katia Aveiro e Luís Borges comentaram o novo visual. Destaque ainda para as palavras do piloto de ralis e namorado: “Meu avião!” atirou Bernardo Sousa.

Numa primeira fase, Bruna Gomes voltou sozinha ao Brasil. No entanto, o companheiro da influenciadora digital acabou por viajar até território brasileiro. Os dois estiveram no Rock In Rio 2022, que decorreu, recentemente, no Rio de Janeiro.

Lembre-se que o casal começou a namorar dentro do “Big Brother Famosos 2”, da TVI, que Bernardo Sousa venceu.