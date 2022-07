Bruna Gomes está de regresso ao Brasil com Bernardo Sousa

Bruna Gomes regressou ao Brasil para resolver os assuntos pendentes que já tinha partilhado. A vencedora do “Big Brother – Desafio Final” (TVI) conta com a companhia do namorado, Bernardo Sousa.

Assim que a influenciadora digital brasileira saiu do “reality show” contou que tinha de voltar a casa para resolver uns assuntos pendentes porque tinha pensado que viria pouco tempo a Portugal.

Agora, a “influencer” voltou a casa e está num hotel no Rio de Janeiro, na companhia do seu namorado, Bernardo Sousa. No InstaStories, ferramenta do Instagram, Bruna Gomes mostrou tudo.

Antes de voltar a casa, a influenciadora digital perdeu o primeiro voo para o Brasil. “Realmente, Portugal não quer que eu vá embora, porque deu tudo errado”, disse, em jeito de brincadeira, nas redes sociais.