Bruna Gomes perde voo e continua em Portugal

Bruna Gomes perdeu o voo para o Brasil e ficou em Portugal. A vencedora do “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, aproveitou para ir ao Rock in Rio Lisboa.

A influenciadora digital brasileira já tinha revelado que iria regressar ao Brasil para resolver vários assuntos pendentes. Contudo, ainda não foi este fim de semana que a “influencer” voltou a casa.

Bruna Gomes revelou que perdeu o voo. “Realmente, Portugal não quer que eu vá embora, porque deu tudo errado”, afirmou a ex-concorrente do “reality show”, referindo que depois explicava melhor o que aconteceu.

Depois de perder o voo, a influenciadora digital aproveitou para ir ao Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista, onde desfrutou da companhia do namorado, Bernardo Sousa, de amigos e assistiu ao espetáculo da cantora Anitta.