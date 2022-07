Bruno Cabrerizo assinala aniversário do filho de forma divertida

Bruno Cabrerizo está em clima de festa já que o filho, José, está de parabéns por mais um ano de vida.

No seu perfil de Instagram, o ator assinalou a data especial com uma partilha hilariante. O intérprete publicou um vídeo em que o filho surge a brincar com as bochechas do pai.

“Hoje é aniversário do meu pequeno! Do meu grude! Do mini me! Leonino arretado que não me larga nenhum segundo como podem ver no vídeo”, escreveu Bruno Cabrerizo na legenda.

Além de José, o ator é ainda pai de uma menina, Gaya, ambos frutos da relação com Maria Caprara.

Neste momento o trabalho do artista pode ser vista na novela da noite da SIC “Por Ti”.