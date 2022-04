Bruno Cabrerizo cumpre quarentena preventiva em Itália

O ator brasileiro está a cumprir quarentena preventiva depois de ter viajado desde o Brasil até Milão, em Itália, para visitar os filhos.

Bruno Cabrerizo viajou até à cidade italiana, onde residem os dois filhos, Gaia, de oito anos, e Elia, de seis, e revelou nas redes sociais que faltam quatro dias para o isolamento social devido à Covid-19 terminar.

“Ainda faltam quatro dias para terminar a minha quarentena preventiva aqui na Itália. O único lugar que posso ir é no jardim aqui em baixo do prédio onde moro para brincar com meus filhos e esse é cão do vizinho que vem brincar com a gente todos os dias”, escreveu o intérprete na legenda da publicação.

Bruno Cabrerizo deu-se a conhecer ao público português ao integrar o elenco das novelas “A Única Mulher” (2015) e “Ouro Verde” (2017), ambas transmitidas pela TVI. E ainda por ter namorado com a atriz Kelly Bailey.