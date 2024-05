Bruno Fernandes recorda os tempos em que era a mulher a pagar o cinema

A jogar no Manchester United, onde aufere um salário milionário, Bruno Fernandes não esquece os tempos em que era a mulher, Ana Pinho, que pagava os bilhetes de cinema ou a pizza nas saídas a dois. “Na altura não tinha muito dinheiro”, recorda o craque, em entrevista ao “The Players Tribune”.

“A Ana está comigo desde os nossos 16, 17, 18 anos. Conhecemo-nos quando éramos adolescentes, e quando começámos a namorar não ganhava nada enquanto jogador”, conta Bruno Fernandes, recuando até ao início do namoro com Ana Pinho.

Na altura, ela já “tinha um trabalho bom enquanto árbitro de futebol ao fim de semana”, recorda o craque do Manchester United –onde ganha milhões – e da seleção nacional, numa entrevista publicada, esta sexta-feira, pelo “The Players Tribune”.

Ana “costumava fazer três, quatro jogos de seguida no sábado, depois íamos sempre ao cinema no domingo. Na altura não tinha muito dinheiro, por isso a Ana pagava os bilhetes. O mesmo acontecia ao jantar. Mesmo a pizza tinha que ser ela pagar”, sublinha Bruno Fernandes, que, pela terceira vez, foi eleito pelos adeptos o jogador do ano do United.

O casal conheceu-se na escola, no Porto, e está junto desde a adolescência. “Quando me mudei para Itália, aos 17 anos, vivi num campo de treinos no primeiro ano e depois ela veio ter comigo aos 18 anos, quando terminou o ensino secundário. Desde o primeiro dia que perseguimos este sonho juntos”, acrescenta o jogador.

Bruno Fernandes e Ana Pinho casaram-se em 2015. Matilde, a primogénita, nasceu em 2017, e, três anos depois, veio ao mundo Gonçalo, e os dois são os maiores fãs do pai, a par da mãe.