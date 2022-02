Cancro, aborto e abandono: Gustavo Santos conta tudo a Manuel Luís Goucha

O antigo apresentador do “Querido Mudei a Casa” deu uma entrevista ao “Conta-me”, de Manuel Luís Goucha, no qual recordou os períodos mais negros da sua vida.

Cancro, aborto e abandono. São três palavras dramáticas que têm marcado a vida de Gustavo Santos, o apresentador da TVI que foi substituído no programa “Querido Mudei a Casa” por João Montez.

Em entrevista ao “Conta-me”, de Manuel Luís Goucha, o profissional confirmou a luta do sogro contra um tumor. “Ninguém sabe quanto mais tempo ele ficará cá e eu espero que seja muito tempo, porque é um homem que faz falta neste mundo. Mesmo a passar por este processo oncológico gravíssimo que o manda para o chão todos os dias e que muitas vezes não o faz sair da cama, é mais avô do que o meu pai e a minha mãe juntos”, defendeu.

Seguiu-se o tema do abandono do pai. “Tinha dois meses quando o meu pai se foi embora. Fiquei a viver sete anos com a minha mãe e depois com um homem que ela escolheu casar-se. Ele era bom para toda a gente, mas a minha mãe não o amava”, revelou.

Finalmente, outro tema sensível. O do aborto da companheira, Sofia Lima. Os dois são pais de Salvador e de Xavier. “Foi entre o Salvador e o Xavier. Nós estávamos no hospital, ela com o procedimento que é muito doloroso e eu andava a dançar músicas africanas fechado num gabinete só com umas cortinas para ver se ela se conseguia rir e aliviar”, concluiu Gustavo Santos.