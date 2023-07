Cantores Rosalía e Rauw Alejandro terminam relação

Segundo o site norte-americano “People”, a cantora Rosalía e o músico Rauw Alejandro terminaram a relação, meses após terem anunciado o noivado.

A história de amor de Rosalía e Rauw Alejandro parece ter chegado ao fim. Segundo o site norte-americano de celebridades “People”, o casal de músicos decidiu seguir caminhos separados.

Com um noivado pelo caminho, anunciado em março, através do videoclipe da música “Beso”, colaboração de Rosalía e Rauw Alejandro, o casal separou-se depois de dois anos junto.

De acordo com o site americano e as declarações das fontes, “independentemente do amor e respeito que os cantores têm um pelo outro, ambos concordaram em terminar o noivado”.

O romance entre Rosalía e Rauw Alejandro, ambos artistas de 30 anos, foi noticiado, pela primeira vez, em agosto de 2021. No mês seguinte, a relação foi tornada pública através das redes sociais.

Aquando das notícias do noivado, ainda no mês de março, a cantora espanhola confessou ter tatuado “RR”, as iniciais do casal. Um mês depois, Alejandro revelou que tinha tatuado o nome da amada na região da barriga