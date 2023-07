Carla Andrino lembra final da luta contra o cancro: “Obrigada, vida”

A atriz Carla Andrino lembrou o fim da luta contra o cancro numa mensagem que está a emocionar os seguidores da atriz.

No verão de 2017 a atriz Carla Andrino terminava os tratamentos contra o cancro e, cinco anos depois, a intérprete de novelas lembrou a dura batalha. “24 de julho de 2017 – um dos dias mais felizes da minha VIDA – final dos tratamentos a um carcinoma da mama”, escreveu a artista nas redes sociais.

“OBRIGADA VIDA por permitires continuar a NAMORAR contigo”, acrescentou Carla Andrino, que recebeu muito carinho dos seguidores. “Dias para celebrar, sempre!”, reagiu a radialista Joana Cruz.

Recorde-se que, recentemente, Carla Andrino esteve com o marido na Festa dos Tabuleiros, em Tomar. “Festa dos Tabuleiros ou Festa do Espírito Santo – única no mundo – que ocorre de quatro em quatro anos. Parabéns a todas as mulheres que com coragem, orgulho e sorriso nos olhos transportaram na cabeça 618 tabuleiros Lindos de VIVER”.