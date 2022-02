Carla Andrino rendida ao gesto da filha, Marta: “Vale uma vida”

Carla Andrino mostrou-se rendida ao gesto da sua filha, Marta. A atriz confessou que há atitudes que valem mais do que uma vida.

A intérprete foi surpreendida pela filha com uma mensagem repleta de elogios publicada no perfil de Instagram. Na imagem, pode ler-se: “Minha mãe brilhante! Quando for grande quero ser como tu. Amo-te muito!”

Em jeito de reposta, Carla Andrino republicou o “post” e demonstrou ser uma “mãe babada”. “Mensagem que vale uma vida! Amo-te mais”, escreveu a intérprete e psicóloga na legenda.

Além do trabalho como psicóloga, a atriz integrou o elenco da peça “Monólogos da Vagina”, ao lado de Vera Kolodzig e Teresa Guilherme. A intérprete despediu-se, esta quinta-feira, do projeto, mas pode ser vista à noite na SIC, na novela “Nazaré”.